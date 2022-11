Stiri pe aceeasi tema

- O minora in varsta de 17 ani si un tanar de 18 ani au ramas incarcerati intr-un autoturism dupa ce masina in care se aflau s-a izbit miercuri de un stalp de electricitate pe o strada din municipiul Giurgiu.

- Doi tineri cu varste de 22 si 24 de ani au ramas incarcerati dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat in afara partii carosabile pe DN 5 B, in afara localitatii Bila, judetul Giurgiu. La fata locului actioneaza echipaje SMURD si de pompieri din cadrul ISU Giurgiu, potrivit Agerpres.…

- Soferul unui camion de mare tonaj a fost transportat la un spital din București dupa ce autotrenul incarcat cu balastru pe care il conducea s-a rasturnat pe DN 61 si a luat foc intre localitatile Letca Noua si Ghimpati, din județul Giurgiu. „ISU Giurgiu a fost solicitat miercuri dimineata sa intervina…

- Cum au incercat sa ascunda un accident rutier un tanar și o minora din Mihalț. Șoferul cercetat pentru trei infracțiuni Un tanar de 20 de ani din Mihalț este cercetat pentru conducere fara permis, vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului. Polițiștii din Teiuș l-au reținut pentru…

- Polițiștii rutieri din Gherla, aflați in acțiune in noaptea de vineri spre sambata, au oprit un șofer pentru verificari. Testarea lui a aratat ca tanarul se afla sub influența drogurilor. Evenimentul s-a produs in jurul orei 01.15, pe strada Liviu Rebreanu. Șoferul, un tanar in varsta de 26 de ani,…

- Un barbat in varsta de 29 de ani din municipiul Giurgiu a fost arestat preventiv dupa ce a plecat de acasa desi se afla in arest la domiciliu, a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident de circulatie.

- Fetița de numai 4 ani, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita cu mașina de un tanar de 25 de ani. Șoferul a fugit de la locul accidentului Fetița de numai 4 ani, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita cu mașina de un tanar de 25 de ani. Șoferul a fugit de la locul accidentului Un tanar in varsta de…

- Un tanar din Giurgiu a fost agresat și luat cu forța dintr-un apartament deoarece a refuzat sa consume alcool. Agresorul este un alt tanar din localitate care i-a batut și pe cei care au sarit sa ajute victima. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…