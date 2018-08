Un tanar crescut la orfelinat canta la pian intr-un parc din Oradea. Deși lucreaza ca spalator de vase intr-un restaurant din oraș, Ernest Varga a dovedit ca știe sa cante mai multe melodii celebre și a atras rapid atenția trecatorilor. Unul dintre aceștia l-a filmat, iar inregistrarea a fost vizualizata de peste 170 de mii de persoane. Un turist din București l-a filmat pe Ernest Varga in timp ce canta la pian in Parcul Libertații din Oradea. Tanarul le-a povestit celor care l-au surprins in imagini ca nu are studii muzicale și ca a invațat singur sa cante la pian, scrie ebihoreanul.ro . „Ne…