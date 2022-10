Un tânăr certat cu legea. Și-a înjunghiat mortal bunicul și a rănit un polițist Un tanar de 26 de ani, din localitatea Bosanci, județul Suceava, s-a certat cu bunicul sau. Batranul a chemat poliția, iar atunci nepotul a ieșit cu cuțitul și l-a injunghiat pe batran. Același lucru a incercat sa faca și cu polițistul, dar acesta s-a ferit la timp, a scos pistolul și a tras in agresor. Acesta a fost ranit și se afla in custodia poliției. Organele de politie au fost sesizata despre un conflict intre un nepot si bunicul sau, in localitatea Bosanci. In timp ce doi politisti au venit sa discute cu barbatul, in varsta de 86 de ani, despre cele sesizate de acesta, tanarul a iesit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Bosanci si-a injunghiat mortal bunicul si a ranit un politist, agresorul fiind ulterior impuscat in picior, a declarat joi purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu.

- Un accident rutier a avut loc ieri in localitatea clujeana Livada. Un bistrițean a intrat cu autotilitara in mașina unui sucevean. O femeie a ajuns la spirtal pentru ingrijiri medicale. Un bistrițean și un sucevean au fost implicați intr-un accident rutier, aseara. Incidentul a avut loc in Livada, un…

- Acestea sunt ultimele minute de viața ale unuia dintre polițiștii uciși in atacul terorist, filmate cu o camera amplasata pe uniforma acestuia. Atacatorul, un barbat in varsta de 35 de ani a sunat la poliție și a raportat un caz fals de violența domestica.Dustin DeMonte, in varsta de 35 de ani și Alex…

- O femeie din localitatea Saru Dornei, Suceava, a fost arestata preventiv 30 de zile, dupa ce și-a injunghiat mortal soțul in inima. Potrivit poliției, in noaptea de luni spre marți, pe fondul unui conflict verbal, femeia l-a injunghiat pe barbat in inima, provocandu-i moartea. In cauza a fost inregistrat…

- Tanarul in varsta de 21 de ani care, pe 7 august, a accidentat mortal o femeie in varsta de 78 de ani, pe trecerea de pietoni semaforizata de la "Trei Barboși", pe artera principala a municipiului Suceava, a mai primit inca 30 de zile de arest preventiv, prin decizia Judecatoriei ...

- Copilul, care a suferit mai multe fracturi din cauza unei statui prabușite peste el in holul Primariei Municipiului București, a fost externat din Spitalul de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu”, unde a primit primele ingrijiri in secția de terapie intensiva, transmite Digi24. Dupa ce a fost…

- Fondurile destinate angajarii somerilor in varsta de peste 45 ani, a ucenicilor, a somerilor unici sustinatori ai familiilor monoparentale sau someri de lunga durata vor fi suplimentate, a anunțat ministrul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), Marius Budai. Astfel, bugetul MMPS, la capitolul „Asistenta…

- Un copil a decedat inecat si altul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale dupa ce noaptea trecuta au cazut in albia insulei de agrement Bacau, a informat duminica ISU. Potrivit sursei citate, unul dintre minori a fost identificat, avand varsta de 11 ani, din Bacau, si a fost transportat…