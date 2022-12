Un tânăr care se adăpostea sub un podeţ la Leţcani a fost spulberat de tren O persoana a fost izbita mortal de un tren in zona Letcani. Este vorba despre un tanar care se adapostea sub un podet, iar la un moment, fara sa se asigure, a scos capul si a fost spulberat de tren. La locului accidentului a ajuns un echipaj de prim ajutor si politie. In speta se va deschide un dosar penal pentru a determina conditiile exacte in care s-a produs tragicul incident. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moarte cumplita pentru un tanar de 36 de ani, in noaptea de Craciun! Barbatul a fost gasit fara suflare intr-un șanț din comuna Roșiori, județul Braila, dupa ce ar fi fost lovit de o mașina, condusa de un șofer beat. Potrivit autoritaților brailene, conducatorul auto a fugit de la locul accidentului,…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in seara de vineri, 23 decembrie. Aflat in coma la volan, un individ a spulberat un tanar biciclist. Testul a aratat ca alcoolemia soferului din Neamt era mare.

- Un tata a 12 copii și-a pierdut viața dupa ce microbuzul in care se afla a fost spulberat in plin de un șofer baut. Tragedie in Vicovu de Sus, in dreptul unei școli. Un barbat și-a pierdut viața dupa ce microbuzul in care se afla a fost spulberat de un șofer baut. Ambele mașini au fost distruse complet.…

- A fost protest, marți seara, in Capitala, dupa ce viața unui tanar de 19 ani a fost curmata brusc, de un șofer de 69 de ani, care l-a lovit pe o trecere de pietoni. Locuitorii au ieșit in strada sa ceara autoritaților sa ia masuri pentru ca in zona au loc frecvent accidente rutiere. Protestul […] The…

- Pompierii din cadrul ISu Teleorman intervin in aceasta dupa amiaza in ajutorul unui tanar de 16 ani peste care a cazut peretele unei case. Potrivit ISu Teleorman, salvatorii au fost solicitati sa intervina in municipiul Rosiorii de Vede unde un tanar, de circa 16 ani, a fost surprins sub un perete in…

- Astazi, 5 octombrie 2022, in jurul orei 02.40, polițiștii rutieri din Alba Iulia, in timp ce acționau pe B-dul. Horea din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 26 de ani, din comuna Santimbru. In urma testarii acestuia cu aparatul dogtest, a rezultat ca era sub influența…

- Tanar de 28 de ani, din Cricau, prins beat la volanul mașinii, prin Șard. Avea o alcoolemie de 0,65 mg/l Un tanar de 28 de ani, din Cricau, a fost prins beat la volanul mașinii sale, prin Șard. Avea o alcoolemie de 0,65 mg/l și s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 2 octombrie 2022,…