Un tânăr care pretindea că este preot a fost reținut. Acesta „strângea bani pentru biserică” de la enoriași Un tanar de 19 ani a fost reținut inșelaciune in forma continuata, fals material in inscrisuri oficiale. Acesta pretindea ca este preot și colecta de aproape un an bani de la enoriași sub pretextul ca „strange bani pentru biserica”. „La data de 7 septembrie a.c., polițiștii Serviciului Investigații Criminale Galați au efectuat o percheziție domiciliara, in municipiul Galați, la locuința unui tanar, de 19 ani, banuit de inșelaciune in forma continuata, fals material in inscrisuri oficiale și exercitarea fara drept a unei profesii sau activitați”, transmite IGPR. Din cercetari a rezultat ca, timp… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

