- Un accident mortal a avut loc, duminica, in localitatea Slobozia Conachi din județul Galați. O mașina a intrat pe contrasens, a lovit un alt autoturism, a ajuns in șanț și a luat foc. Un barbat a murit, iar ați doi pasageri au ajuns la spital, potrivit IPJ Galați. Șoferul vinovat nu are permis.Un…

- Un tanar de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism, desi nu detinea permis de conducere, a murit, iar alti doi au fost grav raniti dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum judetean din Galati si a luat foc.Potrivit IPJ Galati, un tanar, cu varsta de 23 de ani, domiciliat in localitatea…

- Accident rutier cu autoturism rasturnat in Constanta, pe b-dul. Aurel Vlaicu”, a anuntat, vineri dimineata, ISU Constanta.La fata locului au fost trimise mai multe autospeciale.”La locul accidentului a fost gasita o victima inconstienta (barbat, 21 ani), aruncata din autoturism in afara partii carosabile”,…

- Un accident ingrozitor s-a produs in Maramureș. Un tanar de 19 ani a murit, in urma cu o seara, dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat, iar el a fost aruncat prin geamul mașinii. Baiatul s-a stins din viața pe loc și nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire. Acesta nu avea permis de conducere.

- Un barbat fara permis, care a furat o mașina din județul Brașov, a condus-o cu 160 de kilometri pe ora, cu Poliția pe urme, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un copac și s-a rasturnat intr-un șant in județul Vrancea. Polițiștii vranceni au fost sesizați de catre colegii…

- Accidentul a avut loc duminica, 10 septembrie, in localitatea Razboieni din județul Neamț, anunța IPJ Neamț.Mașina era condusa de un tanar de 19 ani din directia Razboieni spre Piatra-Neamt, potrivit datelor polițiștilor. Intr-un moment, tanarul a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand…

- La data de 21 august 2023, ora 3:35, un tanar in varsta de 19 de ani din comuna Dornesti, judetul Suceava, in timp ce conducea autoturismul prevazut cu post de conducere pe partea dreapta , circuland pe DN 17 din comuna Dorna Candrenilor, din directia Bistrita catre Vatra Dornei, a parasit partea carosabila…

- Doua familii iși plang copiii, dupa ce un tanar inconștient s-a urcat la volan fara permis, impreuna cu fratele mai mic si un prieten de 16 ani, si a intrat cu mașina intr-un stalp, care s-a rupt in urma impactului violent. Potrivit IPJ Galați, duminica dupa-amiaza, un barbat de 27 de ani, din Pechea,…