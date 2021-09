Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Maramureș, acolo unde un tanar orbit de gelozie a provocat un accident mortal, in urma unei curse nebune in care iși urmarea fosta iubita și așa-zisul nou prieten. Din pacate, un prieten care il insoțea pe acesta nu a mai avut nicio șansa, dupa ce barbatul gelos a provocat impactul violent.…

- Un tanar din Stroiești, care a provocat un accident mortal in timp ce se deplasa cu un motoscuter, a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de un an și opt luni de inchisoare, in regim privativ de libertate. Magistrații de la Curtea de Apel Suceava au admis apelul inculpatului și i-au mai redus din…

- La data de 17 septembrie 2021, in jurul orei 20.15, un barbat de 27 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Județean 107 B, in afara localitații Santimbru, la intersecția cu Drumul National 1, nu a acordat prioritate unui autoturism condus de un tanar de 23 de ani,…

- Ieri, 18 septembrie 2021, in jurul orei 03.00, polițiștii din Blaj au intervenit in parcarea unei pensiuni, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a rezultat ca o femeie de 31 de ani, din comuna Santimbru, in timp ce conducea un autoturism,…

- Un grav accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc joi la amiaza in municipiul Radauți. In cele trei mașini se aflau șase persoane, dintre care doi minori in varsta de 5 și 9 ani. Un tanar in varsta de 22 de ani a fost scos din autoturism in stare de inconștiența și i s-au…

- Pe Drumul Național 1F, intre localitațile Hereclean și Borla, s-a produs noaptea trecuta un grav accident de circulație, soldat cu decesul unui tanar de 29 de ani, ranirea grava a unei minore de 4 ani și ranirea ușoara a doi soferi, titreaza www.sportulsalajean.ro. Un autoturism, condus de un tanar…

- Accident rutier grav aseara la Borșa, pe DN18, soldat cu decesul unei fete de doar 14 ani, respectiv ranirea altor persoane. In accident au fost implicați numai tineri. La fața locului polițiștii din Borșa au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un borșean de 20 de ani, avand direcția de…

- Un grav accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața in județul Botoșani. O mașina cu trei tineri in ea a intrat cu viteza intr-un copac, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului. Din nefericire, un tanar a murit pe loc, iar ceilalți doi sunt in stare grava la spital.