Un tânăr care a filmat doi poliţişti fără mască a fost imobilizat şi amendat Potrivit IPJ Alba, politistii erau cu radarul in orasul Campeni si oprisera un autoturism, condus de o tanara, care circula cu 85 kilometri/ora.In masina se mai aflau doi pasageri, printre care si un tanar care a inceput sa filmeze. El le-a solicitat agentilor sa nu o sanctioneze pe prietena sa, apoi s-a asezat in fata masinii de politie.Tanarul a fost amendat cu 1.000 de lei, iar soferita a primit o sanctiune de 870 de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

