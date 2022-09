Stiri pe aceeasi tema

- Datele rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, transmite Agerpres. Conform datelor obținute, romanii au cheltuit in medie 540 lei pentru fiecare copil cu pregatirile pentru inceperea noului an școlar. Cei mai multi dintre respondenti (33,23%) au…

- Remus Rostas, un tanar de 33 de ani, incercat de viața a mai dus la bun sfarșit o campanie umanitata. Joi, 1 septembrie, el a adus o bucurie pe chipurile a 80 de copii nevoiași din Jucu de Sus, de la Școala George Barițiu, care au primit ghiozdane pentru a merge de luni, 5 septembrie, la școala.”Eu…

- Accident pe DJ 107D in comuna Unirea: biciclist lovit de un autoturism condus de un tanar din Dolj Un barbat care circula pe bicicleta a fost ranit intr-un accident rutier petrecut pe DJ 107D, in comuna Unirea. Acesta se afla sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, sambata, 30 iulie, in jurul orei…

- Tragedia unei familii aduce speranța și bucurie in altele. Un tanar de 37 de ani, aflat in moarte cerebrala la Spitalul Județean din Timișoara va salva alte vieți dupa ce familia a acceptat sa i se doneze organele. Operația de prelevare a avut loc astazi la pranz, la Spitalul Judetean. Echipe medicale…

- Manuscrito este un start-up din Cluj și dezvolta o aplicație care ii ajuta pe copii sa scrie, sa citeasca si sa realizeze exercitii la matematica pe tablete. Aplicația tinerilor concurenți a fost marea caștigatoare la Demo Day.

- Cat va sta dupa gratii un tanar din Alba condamnat pentru ucidere din culpa și conducere sub influența alcoolului Un tanar de 25 de ani, din comuna Cergau, a fost reținut de polițiști și condus la Penitenciarul Aiud pentru executarea unei pedepse. Mai exact, potrivit IPJ Alba, la data de 21 iulie 2022,…

- Fostul premier Viorica Dancila, proaspat aleasa presedinte al partidului NOI, a organizat mai multe plimbari in orase precum Brasov, Sibiu sau Cluj, unde a cantat pentru pace, in fruntea unei coloane de aproximativ 50 de persoane imbracate in tricouri mov. Dancila a fost duminica la Brasov, unde a chemat…

- Doua persoane au fost ranite, duminica, in urma unei explozii intr-o casa din Apahida, județul Cluj. Potrivit ISU Cluj, pompierii au intervenit cu patru autospeciale, echipaje SMURD și SAJ. A fost afectata structura de rezistența a casei in care a avut loc explozia. Fii la curent cu cele mai…