Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care a amenintat o femeie cu un cutit, a lovit-o cu pumnul in fata si i-a sustras telefonul, a fost retinut d polițiști, conform News.ro. ”Politisti de la Politia Municipiului Resita au dispus astazi masura retinerii pentru 24 de ore fata de un barbat, de 20 de ani, din comuna Gradinari, banuit…

- REȘIȚA – Suspectul, un tanar de 20 de ani, nu ar fi taiat-o pe victima de 32 de ani, dar ar fi lovit-o cu pumnul in fața, dupa care a lasat-o fara telefonul mobil, in plina strada, la Reșița! Incidentul s-a petrecut luni dimineața, polițiștii fiind sesizați, prin 112, in jurul orei 5.35, despre faptul…

- „Joi, 16 februarie, la ora 21.55, Inspectoratul de Politie Judetean Salaj a fost sesizat in urma unui apel primit prin S.N.U.A.U. 112 ca, intr-o locuinta din municipiul Zalau, o persoana a fost injunghiata. Politistii Biroului de Ordine Publica Urban din cadrul Politiei Municipiului Zalau s-au deplasat…

- Joi, 9 februarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara emis de catre Judecatoria Dragomirești pe raza municipiului Braila, in urma comiterii unei infracțiuni de inșelaciune. In fapt, la data de 21 decembrie 2022, polițiștii Postului…

- La data de 22 ianuarie 2023, polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Timișoara au identificat și depistat in localitatea Nadrag din județul Timiș,un tanar,in varsta de 18 ani, banuit de talharie calificata. In fapt, la data de 15 ianuarie 2023, in jurul orei 08:00,in…

- O femeie in varsta de 66 ani, din Slatina, a fost talharita in scara unui bloc, marți, 3 ianuarie. Incidentul s-a petrecut intr-o scara de bloc de pe strada Cuza Voda, din municipiul Slatina, județul Olt. Femeia ar fi fost urmarita de un barbat pe strada, iar in momentul in care a intrat in blocul in…

- Polițiștii Secției 4 Craiova au reținut, azi noapte, pentru 24 de ore, un tanar de 25 ani, din comuna Falcoiu, judetul Olt, banuit de comiterea a doua infracțiuni de talharie. La data de 27 decembrie, politistii au fost sesizati de o femeie, de 59 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul…