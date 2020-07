Stiri pe aceeasi tema

- In curand, Flavius Biea nu va mai fi singurul timisorean din ringul pugilistilor profesionisti. Andrei Mihai, un tanar talentat obisnuit cu podiumul campionatelor nationale de amatori... The post Un alt boxer timisorean face pasul la profesionisti appeared first on Renasterea banateana .

- Boxul timișorean va avea in curand un al doilea sportiv in randurile profesioniștilor, dupa Flavius Biea. Este vorba despre tanarul Andrei Mihai, 19 ani, care se pregatește pentru cariera profesionista chiar cu deținatorul centurii intercontinentale IBA, Flavius Biea.

- In direct la GSP Live, omul de afaceri Horia Sabo - fostul director general de la Poli Iași care a caștigat acum doua zile un proces cu clubul - a vorbit despre modelele de business de FCSB, CFR și U Craiova. El susține ca va interveni peste deciziile antrenorilor daca lucrurile nu merg bine la un…

- Patru adolescenți din Reșița, cu varste cuprinse intre 16 și 17 ani, au batut cu brutalitate un barbat de 29 de ani pana l-au omorat. Apoi i-au incendiat cadavrul pentru a șterge urmele și a da impresia ca a murit intr-un incendiu. In dimineața zile de luni, Poliția Municipiului Reșița a fost sesizata…

- Clubul Galatasaray vrea sa il imprumute pe fotbalistul Razvan Marin de la Ajax Amsterdam, noteaza cotidianul Takvim, potrivit news.ro.“Pentru ca suma de transfer ar fi prea mare, Galatasaray vrea sa il aduca pe jucator sub forma de imprumut. In scurt timp conducerea galben-rosie va bate la…

- In urma cercetarilor privind dispariția minorei de 17 ani, din Pitești, petrecuta in ziua de 6 mai a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești au reținut un tanar de 20 de ani, din Ramnicu Valcea, județul Valcea. Ca urmare a dispariției in imprejurari alarmante a minorei de 17 ani, din…

- Un tanar din Cluj-Napoca a vrut sa ii duca droguri prietenului sau aflat in carantina institutionalizata și a ascuns in pachetele de tigari substanțe vegetale interzise, precum si un cutit de vanatoare. Jandarmeria Romana anunta ca tanarul are, acum, dosar penal. Un tanar de 26 de ani din Cluj-Napoca…

- Koraun Mayweather, fiul legendarului boxer Floyd Mayweather, dorește sa continue tradițiile familiei sale. Tanarul este antrenat chiar de tatal sau, campionul neinvins și deținator a 15 titluri mondiale in 5 categorii de greutate.