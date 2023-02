Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Botosani, care era cautat de autoritatile belgiene pentru infractiuni foarte grave, a fost retinut de politistii din Botosani in momentul in care era eliberat din penitenciar, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. potrivit Agerpres.…

- Un barbat a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce ar fi talharit un ofiter de politie. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, barbatul este cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de talharie calificata. ‘Din cercetari, a reiesit faptul…

- Politistii din Botosani au efectuat miercuri perchezitii la domiciliul unui barbat din localitatea Rachiti care este suspectat ca ar fi furat o masina indisponibilizata dintr-o parcare aflata in administrarea Serviciului Politiei Rutiere, anunța Agerpres. Purtatorului de cuvant al Inspectoratului de…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau au deschis un dosar penal in care fac cercetari dupa ce, in cadrul unei parade cu „mascati” din comuna Berzunti, mai multe persoane s-au costumat in soldati rusi si au defilat cu autovehicule imitand pe cele militare, avand inscriptionata…