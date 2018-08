Stiri pe aceeasi tema

- O politista din localitatea Balesti, judetul Gorj, si-a impuscat mortal mama cu arma sotului sau, politist si el, si-a ranit copilul in varsta de sase luni, apoi s-a sinucis. Descoperirea a fost facuta de sotul femeii, care fusese plecat la cumparaturi, transmite News.ro . Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Soția unui polițist din cadrul Poliției Matasari ar fi folosit pistolul din dotarea polițistului, cu care și-a impușcat mortal mama, dupa care s-a sinucis cu aceeași arma, au precizat surse judiciare pentru Libertatea. De asemenea, femeia din localitatea Balești ar fi polițista in cadrul Poliției…

- Focuri de arma la Craiova, in noaptea de vineri spre sambata. Un șofer a fost impușcat dupa o cearta in trafic. Agresorul este cautat de poliție. Victima a fost dusa la spital, fiind in afara oricarui pericol. Polițiștii cauta mai multe persoane care se aflau intr-un Porsche și au tras focuri de arma…

- Seara trecut in jurul ore 22.00 s-a dat alarma. La 112 a sunat o persoana care anunța ca pe strada Viitorului din municipiul Orastie, se afla un tanar injunghiat. Politistii s-au dus de urgența la locul indicat și au constatat ca, in urma unui conflict spontan pe fondul consumului de alcool, intre doua…

- (update) Șeful poliției criminale din Hincești și proprietarul unde a fost impușcat mortal un tanar de 20 de ani, au primit mandat de arest pentru un termen de 30 de zile. Astazi, Judecatoria Chișinau, cu sediul Centru, decide daca Ion Cojocari, șeful poliției criminale al Inspectoratului de Poliție…

- Un barbat a fost accidentat mortal, joi, pe o trecere de pietoni din Piatra-Neamt, de un TIR condus de un sofer din Ucraina. Victima, in varsta de aproximativ 60 de ani, a fost lovita in plin si tarata circa 30 de metri. La fata locului a sosit un echipaj SMURD care a scos barbatul de sub masina, insa…

- Noi detalii ies la iveala in cazul tragediei din noaptea trecuta la Hincești unde un tanar de 20 de ani a fost impușcat mortal de șeful Poliției criminale din același oraș. Victima este Dan Osipciuc - fiul fostului șef SIS pe regiunea Hancești. Baiatul, in varsta de 20 de ani se afla in compania altor…

- Accident mortal pe o sosea din Timis, unde un autobuz a trecut peste un barbat intins pe sosea. Nu se stie motivul pentur care acesta se afla in acel loc, iar politistii incearca acum sa-l identifice, caci acesta nu avea niciun document asupra lui. Potrivit reprezentantilor IPJ Timis, autobuzul era…