Un tânăr biciclist mort într-un accident azi la Timişoara Un tanar biciclista murit azi la Timisoara. Din primele cercetari de la fata locului reiese ca un barbat de 34 de ani conducea un autocifarom pe strada Sever Bocu dinspre Dumbravita, iar la un moment dat a efectuat un viraj la dreapta, pe strada Amurgului. Un biciclist de 22 de ani, care circula pe pista pentru biciclete,avand aceeași direcție de mers nu a respectat semnificatia marcajului stop de pe pista si a traversat strada pe trecerea de pietoni aflandu-se pe bicicleta, intrand in coliziune cu autocifarom-ul. In urma impactului, biciclistul a decedat. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT Buzau au prins in flagrant doi tineri care vindeau droguri in Buzau și Timișoara, despre care au stabilit ca fac parte dintr-o rețea. In urma perchezițiilor efectuate in acest caz, polițiștii au confiscat peste un kilogram de cocaina. Potrivit unui comunicat…

- Un polițist, care se afla in timpul liber, a fost lovit cu pumnul, in plina zi, la Timișoara. Colegii sai l-au prins pe cel care a comis agresiunea, un tinar de 26 de ani, care se afla acum in arest preventiv timp de 30 de zile. Totul s-a intamplat pe strada Daliei din Timișoara, in ... The post Un…

- Ieri, 14 iunie 2020, in jurul orei 23.00, polițiștii din Sebeș au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, pe strada Traian din municipiu, a avut loc un accident rutier in urma caruia au rezultat pagube materiale. Polițiștii ajunși a fața locului au constatat faptul ca, un tanar de 28 de ani,…

- Accident de circulație, luni dupa-masa, in intersecția de la Punctele Cardinale din Timișoara. Un tanar de 26 de ani a ajuns la spital dupa ce mașina sa a fost lovita de un șofer care a trecut pe roșu.

- Un al doilea eveniment rutier s a produs in Constanta in aceasta dimineata. Evenimentul rutier s a soldat cu trei victime ranite usor.Un accident rutier a avut loc pe strada Mesterul Manole din Constanta.In evenimentul rutier sunt implicate doua autoturisme, incidentul producandu se pe fondul neacordarii…

- Accident, noaptea trecuta, la Tecuci. Politistii Biroului Rutier Tecuci au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Tecuci. ”Politistii sositi la fata locului au stabilit ca un tanar, de 25 de ani, a condus autoturismul, pe banda numarul…

- In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului o persoana a fost preluat de un echipaj SMURD și transportata la spital pentru ingrijiri medicale. The post Accident pe Calea Buziașului din Timișoara. O femeie a ajuns la spital appeared first on Renasterea banateana .

- Un tânar de 21 de ani a trecut pe roșu pasajul CFR de pe strada Sarata de Jos din Dej, însa a scapat ca prin minune în urma impactului cu garnitura de tren. „În jurul orei 16.00, a fost alertata o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ ca…