- La data de 15 iulie au fost continuate cercetarile in cadrul unui dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt dintr-un autoturism de pe raza orașului Gura Humorului, infracțiune comisa la data de 2 iulie. In urma cercetarilor efectuate și a probatoriului administrat a fost identificata persoana…

- La data de 28 iunie orele 21:24, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata despre faptul ca, pe strada Vasile Alecsandri, la intersectia cu strada Curtea Domneasca, din localitate, s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto pare a fi sub influenta bauturilor…

- Un barbat de 37 de ani care nu are permis de conducere a fost urmarit de polițiști peste 25 de kilometri in noaptea de luni spre marți dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii. Acesta s-a oprit cu mașina intr-o casa.

Un barbat de 37 de ani care nu are permis de conducere a fost urmarit de polițiști peste 25 de kilometri in noaptea de luni spre marți dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii. Acesta s-a oprit cu mașina intr-o casa.

- Accident in localitate Vurpar, județul Sibiu. Un autoturism in care se aflau doi copii și doi adulți a intrat intr-un stalp. La fața locului au intervenit pompierii militari si politistii rutieri, au informat ISU si IPJ Sibiu. Conform ISU Sibiu, pompierii au fost solicitați sa intervina urgent pe raza…

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost implicate, sambata, intr-un accident rutier pe DN 58B Resita- Timisoara, in localitatea Maureni, judetul Caras-Severin. O femeie aflata la volanul unei masini a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate. Un copil de…

- ACCIDENT rutier la Vințu de Jos: Un tanar fara permis și la volanul unei mașini neinmatriculate a lovit o mașina condusa regulamentar ACCIDENT rutier la Vințu de Jos: Un tanar fara permis și la volanul unei mașini neinmatriculate a lovit o mașina condusa regulamentar La data de 4 iunie 2022, in jurul…

- Sambata la ora 02.22, un tanar de 19 ani, din Dorna Candrenilor in timp ce conducea autoturismul pe DJ 174 D Dorna Candrenilor , fara a detine permis de conducere și sub influenta bauturilor alcoolice a pierdut controlul directiei de deplasare intr-o curba la stanga a intrat in coliziune cu un stalp…