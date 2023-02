Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: „Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Bacau au reținut un tanar de 17 ani, banuit de comiterea infracțiunii de șantaj”, potrivit unui comunicat al IPJ Bacau. Un minor de 17 ani, din Bacau a sesizat polițiștii cu privire la faptul ca, la data de 01 februarie…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Transport Urban și Patrulare Navala au desfașurat, zilele trecute, o noua acțiune pe mijloacele de transport in comun, dar și in stațiile acestora, „cu scopul prevenirii faptelor precum practicarea cerșetoriei, consumul de alcool, aruncarea de deșeuri, deteriorari…

- Miercuri, 18 ianuarie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare sub coordonarea procurorului de caz au luat masura retinerii pentru 24 de ore fața de doi tineri din Baia Mare, urmand a fi prezentați instanței de judecata cu propunere de arestare preventiva. In fapt, la data de 13 ianuari,…

- Un tanar in varsta de 23 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a agresat concubina in varsta de 42 ani, din localitatea Nisiporesti, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Neamt. Barbatul a fost initial retinut de politisti, pentru 24 ore, in urma agresiunii…

- Principalul suspect este S. Stefanița Marcel și este cunoscut drept Fane Macarena, scrie presa locala. Potrivit sursei citate, barbatul are un grad de inapoiere psihica, posibil periculos.Victima avea 57 de ani. Acesta a disparut dupa comiterea faptei, fiind cautat in zona dintre Bechet-Dabuleni-Damian-Ostroveni.…

- Un tanar in varsta de 23 de ani din Turdaa fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Turda, dupa ce a talharit o femeie, smulgandu-i telefonul din mana. La aceasta ora, sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie. „Cel in cauza este…

- Ancheta ajunsa la final dupa șapte luni, la Timișoara. Polițiștii au reușit sa dea de urma unui tanar de 26 de ani care a intrat peste un barbat in casa și l-a luat la bataie. Agresorul i-a furat victimei bani, un telefon mobil și o bicicleta și a fost prins abia miercuri.