- Jandarmeria Bucuresti anunta ca s-a deschis dosar penal pentru infractiunea de ”efectuare fara drept a operatiunilor cu articole pirotehnice”, dupa protestul cu fumigene care a avut loc in fata Ministerului de Interne. Sindicalistii MAI care au protestat in Piata Victoriei si au pornit in mars catre…

- Este alerta printre autoritațile sanitare din Vaslui dupa ce un tanar de 35 de ani a murit la scurt timp dupa ce i s-a administrat cea de-a doua doza de vaccin Pfizer. Barbatul suferea de insuficiența renala și in ziua in care a facut rapelul avusese o ședința de dializa. Andrei Zaharia, fratele unui…

- Polițistii au facut, vineri dimineața, șase perchezitii in Ilfov si Bucuresti, unde au fost cautate mai multe persoane suspectate de decontari ilegale de la Casa de Asigurari de Sanatate Ilfov. “In urma perchezitiilor si activitatilor de verificare, politistii au ridicat documente de evidenta privind…

- Judecatorii de la Tribunalul București au respins astazi cererea procurorilor de a o aresta preventiv pe femeia care a provocat moartea unei fetițe de 6 ani și a unei tinere de 20, in zona Andronache din București, la finalul lunii februarie. Femeia a fost plasata in arest la domiciliu pentru 30 de…

- Trei polițiști, de la Secția 16 din Capitala, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar alți patru au fost puși sub control judiciar, in dosarul in care sunt acuzați ca au torturat doi tineri din București. Polițiștii au fost audiați la Tribunalul București peste 10 ore, iar unii dintre cei…

- O femeie de 90 de ani din Tulcea s-a ales cu dosar penal, dupa ce o vecina de-a ei a sunat la 112 și s-a plans ca femeia i-a spart ușa și a luat-o la bataie cu pumnii și picioarele. “In data de 07 februarie, in jurul orei 10:30, jandarmii tulceni au fost solicitati, prin […] The post Se intampla in…

- Fostul șef al PSD Liviu Dragnea a fost citat de procurorii DNA intr-un dosar in care s-au mai facut verificari in 2018, cu privire la deplasarea in SUA, unde a avut mai multe intalniri, printre care și cea cu președintele Donald Trump. In fotografiile publicate la vremea respectiva, la inceputul anului…

- Consiliul Județean Ilfov a inceput, miercuri, o ancheta la Centrul de Plasament nr. 6 din Voluntari, unde un copil a fost batut de un paznic. Unitatea sociala se afla in subordinea Consiliului Județean. CJ Ilfov a emis miercuri o dispoziție prin care a fost formata o comisie care analizeaza „in regim…