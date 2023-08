Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au murit sambata dimineața dupa ce un șofer a intrat in plin intr-un grup de pietoni la ieșire din localitatea 2 Mai in județul Constanța. Soferul a fugit, fiind gasit in Vama Veche. El a fost depistat pozitiv la cocaina, amfetamina si metamfetamina. In jurul orei 5 și 20 de minute, a fost…

- In cursul noptii trecute, in jurul orei 02.30, politistii din cadrul Serviciului Rutier Arges au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DN 67B, in localitatea Mosoaia a avut loc un accident rutier grav, cu pieton.Potrivit IPJ Arges, din verificarile preliminare efectuate de catre politistii Serviciului…

- Un barbat, de 63 de ani, a fost accidentat mortal de o mașina pe o trecere de pietoni din orașul Ovidiu, județul Constanța, informeaza Antena3. Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați, luni, ca, pe DN 2A, in orașul Ovidiu, s-a produs un accident rutier. Ajunși la fața locului, polițiștii…

- Șoferul care in luna februarie a lovit cu mașina doi bicicliști, unul dintre care a murit, și-a aflat sentința. Barbatul a fost condamnat la 6 ani de inchisoare și lipsit de dreptul de a conduce mijloace de transport. Totodata, acesta va trebui sa achite prejudicii morale de 1,5 milioane de lei familiilor…

- Un biciclist, de 42 de ani, a fost accidentat mortal de un TIR. Accidentul a avut loc marti seara pe un drum din judetul Bistrita-Nasaud. Soferul TIR-ului avea permisul suspendat, scrie News.ro. Accidentul a avut loc pe drumul judetean 172C, intre localitatile Stramba si Josenii Bargaului, din Bistrita-Nasaud.…

- Moartea unui tanar de 17 ani in timpul unui control in trafic a declanșat valuri de proteste și tulburari in Franța. Aproximativ 150 de persoane au fost arestate, iar președintele Emmanuel Macron va prezida o ședința de criza in urma extinderii revoltelor

- LA TANC…Magistratii Tribunalului Vaslui au ales sa respinga propunerea de arestare preventiva pentru Daniel Maximiuc, tanarul de 24 de ani din Laza, vinovat de tragedia de la Gura Bustei, in urma careia o fetita de 6 ani si-a pierdut viata. In schimb, judecatorii au decis masura arestului la domiciliu…

- O doctorita, medic de familie, a murit dupa ce a fost lovita de un TIR pe o trecere de pietoni. Accidentul a avut loc in centrul orasului Campulung Muscel, unde accesul TIR-urilor este interzis, conform Observatornews. Camionul era deja oprit pentru a acorda prioritate altui pieton. Cand a pornit de…