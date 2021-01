Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 25 de ani, victima a unui accident rutier care a ajuns in stare grava la spital, a fost salvat de medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi dupa ce a fost operat cu ajutorul robotului performant Mazor X, folosit in chirurgia spinala si neurochirurgie. Reprezentantii spitalului…

- Managerul Spitalului de Neurochirurgie "Prof.dr.Nicolae Oblu", dr Lucian Eva, a declarat ca in timpul accidentului rutier tanarul a suferit o fractura de coloana lombara care era instabila. Pentru a elimina micile erori care puteau apare in timpul interventiei chirurgicale, medicii de la Spitalul de…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, victima a unui accident rutier in urma caruia care risca sa ramana paralizat, a reusit sa mearga a doua zi dupa ce o echipa medicala de la Spitalul ‘Prof.dr. Nicolae Oblu’ din Iasi a efectuat o interventie chirurgicala cu ajutorul celui mai performant robot din lume,…

- 12 persoane au fost reținute dupa perchezițiile din județele Brașov, Iași și Harghita, in dosarul de echipamente medicale supraevaluate. Potrivit unor surse judiciare, dupa perchezițiile DNA in județele Brașov, Iași și Harghita intr-un dosar de corupție au fost reținute 12 persoane. Vizate de acțiune…

- UPDATE ora 18:30 – Pacientii infectati cu SARS-CoV-2 care nu mai au loc in spitalele din Bucuresti au ajuns joi seara la Iasi cu o aeronava a Ministerului Apararii Nationale. Coordonatorul UPU – SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a informat ca la Iasi au fost aduse patru persoane, doua dintre acestea fiind…

- Un tanar arhitect din Constanta, care este stabilit in Viena, a relatat pentru „Adevarul“ care este starea de spirit in capitala Austriei, un loc din Europa unde atentatele teroriste nu ajunsesera inca, pana in seara de luni, 2 noiembrie.

- Criza paturilor ATI se adancește tot mai mult la Iași, unde, marți seara, un singur loc era disponibil in tot județul, la secția speciala de la Spitalul de Neurochirurgie. In rest, celelalte 46 de paturi erau...

- TRAGEDIE… Un tanar de 18 ani, din comuna Rafaila, județul Vaslui, care a provocat un grav accident rutier pe pasajul Alexandru cel Bun din municipiul Iași, a murit ieri dimineața la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, precizeaza site-ul Bzi.ro. Avea permis de conducere de o luna. Lipsa experienței…