- Vasile Burtea este tanarul al carui cadavru a fost descoperit duminica in lacul din parcul Marghiloman. Dupa ce a implinit 18 ani in luna iunie 2019, baiatul a parasit apartamentul administrat de Protecția Copilului și a incercat sa-și ia viața in priopriile-i maini. A fost gazduit de un prieten, insa…

- Ies la iveala detalii șocante despre tanarul de numai 18 ani gasit mort in lacul din parcul Marghiloman, din Buzau. Vasile Burtea avea o poveste de viața extrem de trista, fapt pentru care prietenii tanarului se gandesc la faptul ca acesta s-a sinucis.

- Pe scena politica din Romania mai mulți politicieni au ridicat problema ca statul cheltuie inutil bani cu asistații social și ca trebuie reduse costurile și starpita „lenea”. Cu toate astea, Romania are cel mic procent inregistrat de o tara membra UE ca pondere din PIB pentru protecția sociala (14%),…

- "Pentru sustinerea sistemului de asistenta sociala, unde avem grija de copii si adulti cu probleme, finantarea nu este pusa la dispozitie din partea Guvernului si, din pacate, banii folositi pentru functionarea Consiliul Judetean, cei pentru investitii, trebuie sa fie realocati, pentru ca nu putem…

- Suma platita in contul principalelor beneficii de asistenta sociala s-a ridicat, in septembrie 2019, la 1,117 miliarde de lei, din care 1,07 miliarde lei pentru drepturi curente si circa 48 milioane de lei pentru...

- Printre prioritatile administratiei publice locale din comuna Bistra se numara grija fata de persoanele varstnice care nu se pot descurca singure, dar si fata de copiii care provin din familii cu venituri reduse. In acest moment, Serviciul socio-medical de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice…