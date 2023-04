Un tânăr a venit să ajute la sacrificarea unui taur, dar a murit chiar el: a fost împușcat de proprietar Un tanar de 33 de ani, din satul Holda, județul Suceava, a fost impușcat mortal, in aceasta dimineața, in curtea unei locuințe, transmite Rador. Barbatul participa la sacrificarea unui taur, dar animalul a devenit agitat și stapanul a tras un foc asupra lui cu arma de vanatoare pe care o deține legal. Datele preliminare ale anchetei arata ca, dupa ce a lovit taurul, glonțul a trecut printr-un perete al grajdului și l-a omorat pe tanarul care venise sa ajute. Polițiștii cerceteaza cazul pentru stabilirea circumstanțelor in care s-a produs incidentul. The post Un tanar a venit sa ajute la sacrificarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

