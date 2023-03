Un tânăr a trimis prin curier zeci de kilograme de canabis, din Spania în Timișoara. Prins în flagrant când le ridica Un barbat de 24 de ani a fost retinut miercuri, 8 martie, de procurorii DIICOT Timisoara, acuzat ca a trimis in Romania mai multe bagaje cu 37 de kilograme de canabis, in urma unei calatorii in Spania, potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis joi, 9 martie. Potrivit procurorilor, barbatul a mers Spania de unde „a achizitionat cantitatea de aproximativ 37 de kilograme de canabis, pe care a ambalat-o si expediat-o prin intermediul unei firme de curierat catre Romania”. Barbatul a fost prins in flagrant, miercuri, 8 martie, de polițiști, in timp ce ridica din municipiul Timisoara doua dintre coletele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost retinut de procurorii DIICOT Timisoara dupa ce a trimis in Romania, in urma unei calatorii in Spania, mai multe colete care contineau 37 de kilograme de cannabis. Barbatul a fost prins in flagrant de politisti chiar cand ridica drogurile de la curier, potrivit…

- Operațiune a polițiștilor de la crima organizata, la Timișoara. Oamenii legii au interceptat un transport de aproape 40 de kilograme de canabis trimise prin curier din Spania. Destinatarul, un tanar de 24 de ani, a fost reținut și urmeaza sa fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventiva.

- Un barbat din Timișoara risca ani grei de inchisoare, dupa ce a incercat o afacere cu iz penal. Individul a cumparat 37 de kilograme de droguri din Spania, pe care le-a expediat, ulterior, spre Romania in trolere, prin intermediul unei firme de curierat. A fost prins, in flagrant, exact in momentul…

- La data de 08.03.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Timisoara au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunilor de introducere in tara de droguri de risc si trafic…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT Timișoara dupa ce a fost prins in flagrant cu aproape 40 de kilograme de canabis. „Din cercetari a reieșit ca banuitul s-ar fi deplasat in Spania, de unde ar fi achiziționat aproximativ 37 de kilograme de cannabis, pe care le-ar fi…

- Procurorii DIICOT Oradea au retinut, in noaptea de joi spre vineri, doi inculpați cercetați sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic internațional de droguri de risc și trafic intern de droguri de risc. „In cauza s-a reținut ca, cei doi inculpați au comercializat in repetate randuri canabis…

- Un barbat din Arad și fiica acestuia sunt cercetati de procurorii DIICOT pentru trafic de droguri, dupa ce femeia a fost prinsa in flagrant delict, in timp ce comercializa peste 1 kilogram de hasis, informeaza Agerpres , citand un comunicat al procurorilor antimafie. Barbatul adusese in Romania din…

- Prins in timp ce punea droguri in ascunzișuri. Un tanar de 30 de ani a ajuns pe mana poliției și risca ani grei de inchisoare. Suspectul a predat polițiștilor 15 pachețele cu o substanța solida de culoare alba.