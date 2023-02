Stiri pe aceeasi tema

- Un truc in varsta de 32 de ani a supraviețuit timp de 32 de ore sub daramaturile provocate de cutremurul din Turcia. Acesta a trait tot acest timp doar cu 12 masline. Acum el se afla internat la spital, sub supravegherea cadrelor medicale. Ce dezvaluiri a facut Yuksel Ergit despre tragedia din Turcia.

- Yuksel Ergit are 32 de ani și spune ca pe data de 7 februarie s-a nascut inca o data. A fost fost scos de sub daramaturi dupa 32 de ore, timp in care a comunicat continuu cu salvatorii. ”Am cazut doua etaje cu tot cu camera in care ma aflam”, a povestit el cand a fost scos la lumina”. A gasit 12 masline…

- Bilant negru dupa cutremurele din Turcia si Siria, la aproape o saptamana de cand seismele cu magnitudinea de peste 7 au zguduit cele doua tari. Numarul cumulat al mortilor a depasit sambata 25.000, iar frigul si lipsa de apa sau alimente au redus drastic sansele de a mai gasi persoane in viata, printre…

- Un baiat de 17 ani a stat 94 de ore sub ruine, dupa cutremurul de luni din Turcia. A declarat ca a supraviețuit bandu-și urina, noteaza Mediafax. Salvare miraculoasa la 94 de ore de la cutremurul din districtul Șehitkamil, Gaziantep. Adnan Muhammet Korkut, in varsta de 17 ani, unul dintre cei prinși…

- Salvatorii romani ajunși in Turcia in urma cutremurului devastator din zona au reușit deja sa faca minuni. Un tanar in varsta de 16 ani a fost salvat de sub daramaturi, dupa ce aceștia au sapat un tunel timp de nici mai mult nici mai puțin de 20 de ore, pentru a putea ajunge la adolescent.

- Imagini dramatice apar pe rețelele de socializare din Turcia! O echipa de pompieri a scos de sub daramaturi un bebeluș, care a fost blocat timp 36 de ore. Misiunea pompierilor a avut loc in Adiyaman, puternic afectat dupa cutremur. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O imagine in care apare un caine stand langa mana unei persoane care ar fi fost prinsa sub daramaturi circula intens pe rețelele sociale. Poza nu este insa de zilele acestea, dupa cutremurele devastatoare din Turcia și Siria, ci din 2018, potrivit thequint.com.