- In aceasta dimineața, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, intr-o parcare din zona Dambovița, au fost distruse 16 autoturisme. La fața locului, polițiștii au constatat ca, prin distrugerea geamurilor laterale și lunetei, au fost sustrase din autoturisme diferite bunuri,…

- Alerta a polițiștilor timișoreni, duminica dimineața, in zona Dambovița din Timișoara. Oamenii legii au fost chemați sa intervina dupa ce persoane necunoscute au spart 16 mașini. Polițiștii de la Secția 3 au fost trimiși la fața locului pentru cercetari.

- Un tanar de 22 de ani, din Timisoara, este cercetat de politistii Sectiei 2, dupa ce politistii locali, aflati in patrulare, in noaptea de marti spre miercuri, in zona Stadionului "Dan Paltinisanu", au observat un grup de tineri care se distrau, iar unul dintre ei tragea cu o pusca in tinte de peturi…

- Nici bine nu a spart un magazin de unde a furat de „ale gurii”, dar si produse cosmetice ca a dat nas in nas cu… politistii. In data de 7 martie, in jurul orei 03:30, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, polițiștii Secției 2 Timișoara au depistat pe bulevardul Eroilor din Timișoara, o persoana…

- Ghinion teribil pentru un tanar de 24 de ani, la Timișoara. El a fost prins de polițiștii locali dupa ce aceștia au vazut pe camerele de supraveghere din oraș ca incearca sa fure din autoturisme parcate. Cand au pus mana pe el, oamenii legii au descoperit ca era cautat deja pentru furt și avea chiar…

- La data de 31 ianuarie a.c in jurul orei 03:30, polițiștii Sectiei 8 Politie Rurala Buhoci au fost sesizati, prin SNUAU 112, cu privire la faptul ca o persoana din comuna Horgesti, a sustras doua autoturisme. Pe raza comunei Horgesti, polițiștii au depistat un tanar de 17 ani care a condus un autoturism…

- La data 23 ianuarie 2022, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața barbatul de 56 de ani, din comuna Saliștea, care a fost depistat, de doua ori, in aceeași noapte, conducand sub influența bauturilor alcoolice. Are dosar penal pentru conducere…

- Un tanar de 26 de ani a fost retinut de politistii din Baleni pentru comiterea infractiunii de furt calificat in legatura cu sustragerea, la inceputul lunii ianuarie, a unui videoproiector dintr-o scoala, informeaza, miercuri, IPJ Dambovita. "Politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Rurala…