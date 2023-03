Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Sebiș traiește o drama de neinchipuit: a ramas singur pe lume dupa ce parinții lui s-au sinucis, la diferența de șapte ani unul de celalalt. Tanarul, care acum are in jur de 21 de ani, retraiește acum un coșmar pentru el a fost cel care i-a gasit pe amandoi morți. Geta Florica Moț, in varsta…

- Baiatul unui militar, internat la un spital din Cluj are nevoie urgenta de sange. Acesta are doar 14 ani și a fost diagnosticat cu leucemie. Colegii militarului fac un apel la solidaritate și empatie. Florin Zbinca este militar in cadrul Batalionul 812 Infanterie Bistrița. Este tatal a doi baieți, iar…

- Polițiștii au gasit in apartamentul femeii mai multe sedative luate de la spitalului in care lucra. La data de 10 martie a.c., ora 14.57, polițiștii Secției 3 Poliție Craiova au fost sesizați, vineri dupa-amiaza, de un barbat din municipiul Craiova cu privire la faptul ca, pe strada Ștefan Odobleja,…

- O tragedie a avut loc, vineri seara, la Lazarești. Potrivit informațiilor, un tanar de 14 ani a fost gasit spanzurat in grajd. Baiatul era elev in clasa a VIII a și nu avea probleme psihice. Polițiști fac, in aceste momente, cercetari. Revenim! Citește și: Comisarul-sef Cristian Mihalcea continua…

- Pompierii din Arad au intervenit timp de 10 ore, in noaptea de vineri spre sambata, pentru salvarea unei turme de oi care a ramas izolata de ape dupa ce Crișul Alb s-a revarsat in Sebiș, județul Arad, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Tragedie in prima zi a anului. Un tanar de doar 30 de ani a murit dupa ce a parasit partea carosabila intrand in coliziune cu un cap de pod.Acesta conducea o motocicleta pe D.J. 606 A, in comuna Argetoaia.,informeaza IPJ Dolj. Citeste si: Tragedie in prima zi a noului an. Trei pietoni au fost spulberati…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2022, de 12.706, cu 760 mai multi comparativ cu situatia din martie, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA),…

- La data de 21.12.2022, in jurul orei 14.30, polițiștii din cadrul posturilor de poliție Chiojdeni și Jitia au identificat pe raza comunei Dumitrești un tanar, in varsta de 24 de ani, din com. Dumitrești, fața de care la data de 20.12.2022 Judecatoria Lipova a emis mandat de executare a pedepsei privative…