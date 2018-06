Stiri pe aceeasi tema

- Caz cutremurator in Harghita! Un șofer din comuna Sancraieni a legat un caine maidanez de o autoutilitara și l-a tarat pe șosea. Scenele oribile au fost filmate și au ajuns pe rețelele de socializare. Poliția Harghita s-a sesizat din oficiu in acest caz, dupa ce imaginile s-au viralizat pe mai mutle…

- Un tanar de 20 de ani din judetul Galati, care a furat 10.000 de lei de la o batrana din orasul Targu Bujor, iar din banii sustrasi si-a cumparat o masina pe care condus-o fara sa aiba permis, provocand un accident

- Un tanar din judetul Dambovita a provocat, duminica dimineata, un accident in zona localitatii Craciunesti, intrand cu masina intr-un autobuz fara pasageri, stationat pe marginea drumului.

- Simtul civic nu a murit la Ploiesti, cel putin nu pe retelele de socializare, unde unii ploiesteni se intrec in fapte demne de toata admiratia. Un tanar din municipiu a postat pe Facebook imagini cu un sofer beat care ar fi lovit un autoturism parcat, pe o strada din Ploiesti. Daca…

- Noua romani și-au pierdut viața in urma accidentului rutier cutremurator care s-a inregistrat pe o sosea din Ungaria. Cu toții erau intr-un microbuz inmatriculat in Mures. Șoferul acestuia a ajuns pe contrasens, unde s-a izbit frontal de un camion incarcat cu nisip in timp ce facea un live pe o rețea…

- O masina de Politie si o autoutilitara SMURD au fost avariate in timp ce se aflau la o interventie intr-un caz de tentativa de suicid, marți (22 mai). Un sofer care se uita sa vada ce face barbatul aflat pe pod a lovit masina Politiei care a ricosat ulterior in cea de la ISU Prahova. […] The post Un…

- Un teribil accident rutier a avut loc sambata seara in judetul Teleorman. Masina in care se aflau patru tinere ce se intorceau acasa din club a derapat intr o curba si s a izbit violent de o cladire. In urma impactului extrem de violent trei tinere au murit iar a patra a ajuns in stare grava la spital.…

- Un accident grav a avut loc duminica dupa amiaza in satul Demacusa, din comuna Moldovita, in urma caruia un tanar si-a pierdut viata. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de urgenta Suceava in accident a fost implicata o singura masina, care a lovit violent un parapet. In masina se aflau doi tineri,…