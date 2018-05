Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 18 ani a murit, iar prietenul ei de 19 ani este grav ranit, in urma unui teribil accident. Mașina in care se aflau cei doi a fost lovita din spate de un autocar și a fost proiectata pe cotrasens, intr-un TIR care circula regulamentar.e Accidentul a avut loc marți (29 mai), pe […] The post…

- Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, a spus ca accidentul a avut loc in localitatea Ratos, iar la fata locului echipajele de descarcerare au gasit in masina o fata si un baiat inconstienti."Cei doi ocupanti ai autoturismului au fost extrasi, inconstienti. (...) Din nefericire, dupa manevrele…

- O tanara de 19 ani a murit pe loc, iar prietenul ei a ajuns in stare grava la spital, dupa ce masina lor a fost izbita de un autocar si un TIR. In accident au fost implicate o masina inmatriculata in Suceava doua autovehicule din Ucraina, circumstantele in care s-a produs nefericitul eveniment nefiind…

- O tanara de 18 ani a murit, marti seara, intr-un accident petrecut pe DN 2, intre localitatile Siret si Balcauti, judetul Suceava, dupa ce prietenul ei, un tanar de 19 ani, a lovit din spate un autocar, apoi a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un TIR.

- Un tanar in varsta de 24 de ani din Constanța și-a pierdut viața in aceasta dimineața, dupa ce un tanar care circula cu viteza s-a infipt efectiv intr-un autobuz, iar impactul i-a fost fatal.

- Un tanar de 24 de ani a murit, iar prietena sa, in varsta de 17 ani a fost ranita, in urma unui accident produs duminica dimineata pe DN 2A, in Constanta, la intersectia cu Hanul Morii. Masina celor doi a intrat intr-un autobuz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un tanar de 25 de ani și-a pierdut viața, noaptea trecuta, dupa ce a fost lovit de o mașina. Acesta mergea pe marginea drumului, iar șoferul nu l-a observat, avand in vedere ca era intuneric și barbatul nu purta vesta reflectorizanta. Accidentul s-a petrecut pe DN6, intre Remetea Mare si Izvin. Soferul…

- Un biciclist de 73 de ani se afla in stare grava, dupa ce, in aceasta dimineața, a fost lovit de un autobuz plin cu persoane. Accidentul s-a petrecut pe DN17, in Unirea, in apropierea pensiunii Trifan.