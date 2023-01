Un tânăr a murit la Argetoaia într-un accident cu motocicleta Un tanar de 30 de ani, din comuna Argetoaia, a decedat dupa ce a intrat cu motocicleta intr-un cap de pod, pe drumul județean 606 A. La fața locului a ajuns și un elicopter SMURD, insa, in urma manevrelor de resuscitare efectuate, a fost declarat decesul tanarului. In cauza, a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, cercetarile fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a imprejurarilor in care a avut loc evenimentul. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

