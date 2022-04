Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 22 de ani a murit intr-un accident produs miercuri dimineața pe un drum județean din Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, accidentul a avut loc pe DJ 687. Un tanar de 22 de ani, din Deva, in timp ce conducea o mașina pe banda a doua de circulație, a patruns pe sensul opus de […] Articolul…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 69, in zona localitații aradene Șagu. O mașina in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil, s-a izbit puternic de un copac și a luat foc. Echipajele de urgența deplasate la fața locului nu au mai avut ce sa faca pentru victime. Centrul…

- Un tanar in varsta de 22 de ani a urcat baut si drogat la volan si a circulat cu o viteza de 222 de kilometri pe ora pe Drumul National 68 Hateg – Caransebes, in afara localitatii Hateg, a transmis adevarul.ro. Șoferul din Hunedoara s-a ales cu o amenda usturatoare și cu permisul reținut. „Conducatorul…

- Peste 200 de pompieri salvatori din 14 județe, inclusiv Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș, intervin in sprijinul echipajelor operative din cele opt județe aflate la granița cu Ucraina, respectiv cu Republica Moldova. Aceștia acționeaza pentru buna gestionare a situației generate de contextul actual.…

- Teribil accident de circulație in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 79, in localitatea Chișineu Criș din județul Arad. O tanara de doar 17 ani a murit dupa ce mașina in care se afla a intrat in coliziune, din spate, cu un autocamion. „Din cercetari a reieșit ca un tanar de 20 de ani, […] Articolul…

- Un tanar este in stop cardio-respirator și doua persoane au diferite rani și sunt transportate la spital in urma unui accident produs pe o șosea din județul Giurgiu. In urma impactului, doua mașini s-au rasturnat langa șosea, anunța Mediafax. Reprezentanții ISU Giurgiu anunța ca luni seara,…

- Inca o tragedie s-a petrecut, joi dimineața, intre localitațile Voislova și Rusca Montana din Caraș Severin, un teribil accident soldat cu decesul unei persoane și ranirea altor doua. Potrivit IPJ Caraș Severin, ca in timp ce o femeie de 50 de ani conducea un autoturism pe DN 68 catre Rusca Montana,…