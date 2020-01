Un tânăr a murit într-un accident pe pârtia de la Predeal, după ce a furat cu un prieten un snowmobil Un tanar de 17 ani a murit, iar un altul de aceeași varsta a ajuns la spital, dupa ce, duminica dimineața, au suferit un accident cu un snowmobil, pe partia de schi de la Predeal Poliția din Predeal a fost alertata pe numarul unic pentru situații de urgența 112 in jurul orelor 03.30. Oamenii legii sosiți la locul faptei au declarat ca unul dintre tineri a murit la spital, iar celalalt este sub control medical.Totodata, oamenii legii au constatat ca cei doi tineri au furat snowmobilul, aflat la baza partiei. „Cu ocazia cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, la data de 26 ianuarie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

