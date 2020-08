Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 21 de ani și-a pierdut viața și alți opt au ajuns de urgența la spital, in urma unui accident produs in noaptea de marți spre miercuri in localitatea Vișani din județul Braila. Potrivit IPJ...

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident produs in urma cu puțin timp, la intersecția strazilor Amaradia și Opanez din Craiova. Se pare ca un tanar din Craiova, care conducea un Volkswagen Polo pe strada Opanez, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism Volkswagen care circula pe…

- Moartea liderului Emi Pian a zguduit din temelii lumea interlopa și deja incep sa iasa la iveala legaturi neobișnuite dintre acesta și mai mulți artiști de la noi, printre care se numara și Florin Salam, dar și Jador.

- Unul dintre liderii Clanului Duduianu,” Pian”, a fost omorat azi noapte, in urma unei batai de strada intre mai multe persoane. Potrivit presei centrale, scandalul ar fi pornit in timpul unui joc de noroc la care participa și barbatul, dar lucrurile au degenerat rapid. Potrivit digi24.ro, conflictul…

- Doi barbati de aproximativ 35 de ani au fost agresati fizic in plina strada, la Chiajna, iar autoturismul unuia dintre ei a fost avariat grav in urma conflictului. Autorii agresiunii au fost identificati de politistii, dar inca nu au fost prinsi. Martorii sustin ca s-a tras cu arma, iar politistii fac…

- Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Curtea de Argeș s-a stabilit ca, un barbat de 29 de ani din Radauți care conducea un autoturism pe DN7 C, in localitatea Arefu, nu ar fi adaptat viteza intr-o curba la stanga și, in condiții de carosabil umed, a parasit…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 4.00, in satul Copsa Mare, comuna Biertan. Politia Judeteana Sibiu a anuntat ca un tanar de 19 ani, localnic, care conducea cu viteza si sub influenta alcoolului, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, iar masina s-a izbit de un stalp al retelei electrice…

- Un tanar de 27 de ani a fost victima unui accident petrecut la primele ore ale zilei de marți, in comuna Bunești. El a fost acroșat de un camion in timp ce traversa neregulamentar drumul, traumatismele suferite cauzandu-i moartea cateva ore mai tarziu.Polițiștii au fost sesizați marți dimineața, in…