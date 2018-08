Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din comuna Vața de Jos, in județul Hunedoara, a murit inecata, marți, dupa ce a fost luata de o viitura formata in curtea casei sale, in urma unei ploi torențiale. Femeia de 70 de ani a incercat sa-și salveze pasarile, insa a fost luata de ape. „O femeie de 70 de ani din Basarabasa si-a…

- Mai multe autospeciale si elicopterul SMURD au intervenit marti dimineata pe drumul european E85, dupa un impact violent intre patru autoturisme. Imaginile surprinse de cei care au trecut marti dimineata prin dreptul carnagiului surprind patru autoturisme avariate si mai multe persoane incarcerate.…

- Imagini accident cumplit : Patru oameni au murit si trei au fost raniti dupa ce o masina a intrat pe contrasens>foto Patru oameni si-au pierdut viata, iar alti trei au fost raniti dupa ce soferul unei masini a intrat pe contrasens cu masina, pe Autostrada A1 intre Deva si Simeria. Bilantul initial era…

- Curtea de Apel Constanta a luat prima decizie definitiva in dosarul accidentului rutier din data de 6 iunie 2014, eveniment in urma caruia doi copii au murit. Conform procurorilor din Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, Matthias Bogdan Niculescu s ar fi luat la intrecere, pe strada Interioara…