- Conducatorul unui ATV a murit, iar un pasager al sau a fost ranit in urma unui grav accident produs sambata dupa amiaza in Baile Olanesti, Victima decedata este un tanar de 27 de ani, care a pierdut controlul asupra vehiculului si s-a izbit violent de un parapet de pe marginea soselei. „Din primele…

- Un auto-accident mortal s-a produs sambata dupa-amiaza, 8 iulie, in stațiunea valceana Baile Olanești. Una dintre victime a murit la scurt timp, iar cealalta a fost transportata la spital.

- INCONȘTIENȚA la volan: Un tanar de 21 de ani din Alba, baut la volan, a pierdut controlul mașinii și a acroșat doua autoturisme staționate pe marginea drumului INCONȘTIENȚA la volan: Un tanar de 21 de ani din Alba, baut la volan, a pierdut controlul mașinii și a acroșat doua autoturisme staționate pe…

- Accident la Mihalț: Un tanar s-a urcat baut la volan și a lovit o mașina parcata pe marginea drumului Polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit duminica, in jurul orei 23.30, pe Strada Principala din Mihalț, unde a avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari…

- Un barbat din Ucraina a decedat la Strașeni, intr-un violent accident rutier produs pe traseul Chișinau-Leuseni. Potrivit poliției, acesta, fiind la volanul unui TIR cu remorca, a derapat cu autocamionul de pe traseu și s-a izbit de un copac.

- Un adolescent de 15 ani, care nu are dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, a provocat un accident rutier, sambata, in timp ce se afla la volanul unui autoturism pe un drum din judetul Dambovita. Baiatul a intrat cu autoturismul in gardul unui imobil, in urma accidentului neexistand victime.Accidentul…

- Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre un autoturism și un tractor.Șoferul autoturismului, un tanar de 18 ani, neincarcerat, a fost gasit mort.Șoferul mașinii a murit, iar doua pasagere din autoturism, ambele in varsta de 17 ani, din localitatea Scurtu…

- Un tanar, in varsta de 35 de ani, a murit intr-un accident rutier petrecut duminica dupa-amiaza, in București. Tragedia a avut loc pe strada Știrbei Voda, in dreptul stației STB Luterana. Mașina care l-a lovit in plin era condusa de o femeie.