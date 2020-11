Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE! 17:25 Traficul a fost reluat. *ȘTIRE INIȚIALA Poliția buzoiana vine cu noi precizari legate de teribilul accident, produs in aceasta dupa-amiaza, pe drumul catre Ploiești, in apropiere de Popasul Merei ( vezi aici știrea inițiala ). „Din primele date, in timp ce se afla la volanul unui autoturism…

- Duminica seara, în jurul orei 20, un barbat de 41 de ani a lovit cu mașina un pieton care intenționa sa traverseze strada. În urma impactului, pietonul a fost proiectat pe partea carosabila unde a fost lovit de un al doilea…

- Un tinar a murit, dupa ce a fost lovit de doua automobile consecutiv. Tragedia a avut loc noaptea trecuta pe drumul care face legatura dintre satele Ciripcau și Gura Camencii, din raionul Florești. Potrivit poliției locale este vorba despre un tinar de 32 de ani. Acesta a fost lovit de un automobil…

- S-a intamplat o adevarata tragedie pentru o familie de romani din Italia, dupa ce baiețelul lor de doar patru ani a murit din cauza unui balon. Un baiețel de 4 ani a murit dupa ce a dus un balon la gura Mama acestuia a privit cu neputința scenele infioratoare, fara a putea face nimic pentru […] The…

- Patru romani au murit, astazi, intr-un cumplit accident rutier produs pe autostrada A44 din Germania, in apropierea orașului Bad Wunnenberg. Romanii se aflau intr-un microbuz care a fost strivit intre doua TIR-uri romanești, dupa ce un șofer roman a intrat in plin in microbuz și apoi in celalalt…

- Un accident s-a produs duminica dupa amiaza pe Drumul Județean 106 F, in județul Alba, au transmis reprezentanții IPJ Alba. Din primele verificari se pare ca un barbat de 57 de ani, din comuna Sugag, in timp ce deplasa pe o bicicleta, din direcția Jina spre comuna Șugag, a pierdut controlul asupra acesteia…