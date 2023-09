Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost agresați, ieri seara, de catre mai multe persoane necunoscute, pe strada Ecaterina Teodoroiu din municipiul Slatina. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina . Un tanar, de 18 ani, din Slatina și un minor, de 17 ani, din comuna Schitu, care…

- La data 03 septembrie 2023, in jurul orei 02:50, polițiștii au oprit in trafic un autoturism care se deplasa pe strada Zavoi, din Deva. Conducatorul autoturismului, un barbat de 32 de ani, din Deva, a fost supus testarii cu aparatul alcooltest, care a indicat valoarea de 0,41 mg/l, alcool…

- Un barbat, in varsta de 67 de ani, din Cluj-Napoca, a fost surprins de catre oamenii legii, in timp ce ar fi adresat amenințari verbale unei femei, in plina strada. La data de 22 august a.c., in jurul orei 16.00, un echipaj de poliție din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, aflandu-se in exercitarea…

- La data de 13 august 2023, in jurul orei 17:50, politistii din cadrul Politiei municipiului Slatina, in timp ce defasurau activitati specifice pe strada Fantanilor, din municipiul Slatina, au oprit pentru control un autoturism condus de un tanar, in varsta de 19 ani, din localitate. La data de 13 august…

- La data de 9 august 2023, in jurul orei 07:50, Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul ca o persoana s ar fi electrocutat pe strada Pitesti, din municipiul Slatina.La fata locului s au deplasat politistii din cadrul Politiei municipiului Slatina.Din…

- La data de 23 iulie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Sangeorz-Bai au oprit pentru control un autoturism care se deplasa prin oraș. La volan a fost identificat un barbat de 23 de ani, din Ciubancuța, județul Cluj. In urma verificarilor desfașurate de catre polițiști a rezultat faptul ca tanarul…

- La data de 9 iulie 2023, in jurul orei 09,45, polițiștii rutieri din Abrud, in timp ce acționau impreuna cu polițiștii Postului de Poliție Ciuruleasa, pe DN 74, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 51 de ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara. Cu ocazia verificarilor efectuate,…

- *TRAGEDIE EVITATA DE POLIȚIȘTI: TANAR SALVAT DUPA CE A VRUT SA SE SINUCIDA* Aseara, in jurul orei 21.43, printr-un apel la 112, o femeie din mediul rural a solicitat ajutorul Poliției, susținand ca fiul sau, un tanar de 18 ani, in urma unei discuții in contradictoriu, a plecat de la domiciliu la volanul…