Un tânăr a jefuit o sală de jocuri folosind o mască sanitară şi un pistol cu bile In noaptea de vineri spre sambata, o casiera in varsta de 25 de ani, angajata la o sala de jocuri din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava, a trait momente terifiante. Un individ necunoscut a patruns in sala de jocuri cand nu era nimeni acolo si, sub amenintarea unui pistol, i-a furat borseta in care avea 500 de lei, conform monitorulsv.ro. Atacatorul avea o masca sanitara pe fata si purta asupra sa un pistol. In starea de panica, tanara nu a putut realiza ca pistolul era de fapt o jucarie, unul dintre acele pistoale cu bile care pot fi achizitionate fara autorizatie. Casiera a sunat la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

