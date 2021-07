Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Craiova a fost gasit cu o sacosa cu 320.000 de euro si un plic cu 45.000 de dolari asupra lui. Un echipaj al Sectiei 1 aflat in patrulare a observat cum, de pe geamul unui auto, un cetațean arunca un plic alb intr-un autoturism aflat in paralel cu el. Se intampla in jurul orei 18.00, iar…

- Un tanar de 20 de ani, din localitatea damboviteana Potocelu, pasager intr-un BMW, a ajuns la spital in urma unui accident grav. Soferul, un tanar de 19 ani, a intrat cu masina intr-un copac, iar, in urma impactului, s-a rasturnat cu masina.

- Joi, 17 iunie, ora 16.55, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta i-a sustras un autoturism din fata imobilului de domiciliu. La fața locului, polițiștii au identificat apelantul ca fiind un barbat de 38 de ani,…

- Un tanar care trebuia sa fie in arest la domiciliu a fost descoperit intr-o mașina din Craiova. El a fost gasit in timpul unui control de rutina și le-a spus polițiștilor ca nu are actele de identitate asupra sa. Incidentul a avut loc marți. Polițiștii au oprit o mașina pe un bulevard din…

- Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii Formațiunii Rutiere Costești, s-a stabilit ca un barbat de 27 de ani, din Barla, care conducea un autoturism pe DJ 679, la limita dintre localitațile Stolnici și Harsești, circuland din direcția Barla spre Lunca Corbului, posibil pe fondul neadaptarii…

- Accident infiorator in raionul Ialoveni. Un tanar de 25 de ani a murit, dupa ce s-a izbit cu mașina intr-un copac. Tragedia a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 20:30, in satul Costești.Știrea se actualizeaza.

- Azi dimineața, un șofer tanar a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un copac de pe marginea DN1D, km12, in afara localitații Draganești. Șoferul a ramas blocat in autoturism, in stare de inconștiența. ISU Prahova a intervenit cu o mașina de descarcerare, una de stingere și o ambulanța.…

- Inca o tragedie fara margini in județul Prahova! Un tanar de numai 28 de ani s-a stins din viața, dupa ce a fost implicat intr-un accidental mortal. Potrivit primelor informații, barbatul și-a gasit sfarșitul, dupa ce s-a lovit violent cu mașina de un copac, iar apoi s-a rasturnat pe camp, ieșind astfel…