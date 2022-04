„Cu prilejul derularii acestei misiuni, joi, 28 aprilie 2022, un jandarm care desfașoara activitatea de protecție instituționala la Judecatoria Iași a depistat la intrarea in obiectiv, un tanar ce avea asupra sa un cuțit de tip briceag, cu deschidere automata și lama de 10 cm. In momentul solicitarii accesului in instituție jandarmul a intrebat persoana in cauza daca are asupra sa obiecte interzise, iar dupa primirea raspunsului negativ, a procedat la controlul corporal, gasind cuțitul intr-un buzunar de la geaca. In acest caz a fost intocmit actul de sesizare sub aspectul savarsirii infractiunii…