Un tânăr a incendiat gardul unui club din Costinești Camerele de supraveghere au surprins cum tanarul din Costinești care a incendiat gardul clubului folosind lichid inflamabil. Incendiul se extinde rapid. In urma apariției unor imagini in mediul online, cu privire la un barbat, care ar fi incendiat o porțiune din gardul unui club din stațiunea Costinești, conform antena3.ro . Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța este abilitat sa comunice urmatoarele: ”La data de 24 iulie a.c., polițiști din cadrul Poliției stațiunii Costinești au fost sesizați, de un barbat, de 36 de ani, cu privire la faptul ca un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a produs luni seara, 24 iulie, la un club din Costinești unde se aflau mai multe persoane. Flacarile au fost stinse in scurt timp, fara intervenția pompierilor, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Constanța, citat de Ziua Constanța.Un barbat de 23 de ani este cercetat de polițiști pentru…

- Un barbat a dat foc gardului unui club din Costinesti, iar imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere. Politistii constanteni au inceput cercetarile in acest caz, potrivit news.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politistii din Costinesti au fost sesizati luni,…

- Tragedia de la Colectiv se putea repeta la Costinești! Un barbat a dat foc intrarii unui club din Costinești, punand in pericol viața celor aflați in interior.In urma apariției unor imagini in mediul online, cu privire la un barbat, care ar fi incendiat o porțiune din gardul unui club din stațiunea…

- A fost panica in noaptea de luni, 24 iulie, spre marți, 25 iulie, la Costinești. Un barbat a dat foc la intrarea unui club din stațiune și a pus in pericol viața sutelor de tineri care se aflau inauntru. Potrivit martorilor, se putea repeta tragedia din Colectiv. Oamenii din interior au intervenit la…

- Un tanar de 23 de nai, suspectat ca ar fi incendiar o portiune din gardul unui club din Costinesti, cercetat de politisti pentru distrugere. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate in zona. Potrivit IPJ Constanta, in urma aparitiei unor imagini in mediul online, cu privire la un…

- A fost panica in noaptea de luni, 24 iulie, spre marți, 25 iulie, la Costinești. Un barbat a dat foc la intrarea unui club din stațiune și a pus in pericol viața sutelor de tineri care se aflau inauntru. Potrivit martorilor, se putea repeta tragedia din Colectiv. Oamenii din interior au intervenit la…

- Ca urmare a imaginilor aparute in mediul online, cu privire la un barbat, de 43 de ani, care a fost identificat, la data de 9 iunie a.c., in jurul orei 18.30, de politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cismelei, existand…

- Ca urmare a cercetarilor efectuate referitor la faptul ca, la data de 11 mai a.c., in jurul orei 13.55, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 5 Politie au fost sesizati, prin SNUAU 112, de directorul Scolii Generale nr. 33 Anghel Saligny Constanta, cu privire la faptul ca…