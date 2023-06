Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani din Galati, fara permis de conducere, a fost retinut dupa ce a provocat un accident rutier si apoi a declarat ca nu el s-a aflat la volanul masinii. Victima accidentului, un motociclist de 30 de ani, a fost ranit grav, relateaza News.ro.

- La data de 13 iunie a.c., polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Turda au emis o ordonanța de reținere pentru 24 de ore, a unui barbat in varsta de 40 de ani, din județul Cluj, cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Ulterior procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Turda…

- La data de 12 iunie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 27 de ani, din comuna Mihalț, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. In seara zilei de 11 iunie 2023, in timp ce…

- Polițiștii din Baleni, sub coordonarea unui Procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au reținut pentru 24 de ore un barbat banuit de distrugere, conducerea unui vehicul fara permis și inducerea in eroare a organelor judiciare. Conform unui comunicat al IPJ Dambovița, la data de 02…

- Tanarul de 20 de ani conducea un autoturism pe strada Independenței, din comuna Galicea Mare, județul Dolj, cand a pierdut controlul direcției, intrand in coliziune cu un stalp, informeaza Gazeta de Sud.In urma analizei de sange efectuate la Institutul de Medicina Legala Craiova, s-a constatat ca tanarul…

- Tanar din Bucerdea Granoasa, depistat fara permis de conducere, la volanul mașinii: A fost REȚINUT de polițiști Un tanar din Bucerdea Granoasa a fost depistat fara permis de conducere, la volanul mașinii și a fost REȚINUT de polițiști. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 mai 2023, in jurul orei 14,20, polițiștii…

- Polițiștii din Huedin au decis reținerea unui tanar in varsta de 21 de ani din județul Cluj, dupa ce acesta ar fi condus o mașina fara permis, iar mai apoi a provocat un accident in data de 1 mai. Din relatarile polițiștilor, evenimentul produs pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, s-a soldat doar…

- Un șofer care luni ar fi provocat un accident pe DN 1C, in judetul Cluj, si a fugit de la fața locului, este cautat acum de politisti. Soferul ranit in accident a fost transportat la spital, informeaza Stiripesurse. Accidentul a avut loc luni seara, pe DN 1C – E 576, in afara localitații Jucu. Din cercetarile…