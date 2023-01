Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 15 ani a fost lovit azi dimineata de tren la Vatra Dornei. Conform presei locale din Suceava, acesta nu a auzit trenul venind pentru ca avea castile pe urechi. Adolescentul a fost transportat in stare grava cu elicopterul SMURD la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi, avand…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din Vașcauți (Suceava) a suferit arsuri de gradul 1 și 2 pe aproximativ 50% din suprafața corporala, dupa explozia unui cazan de țuica, relateaza Monitorul de Suceava. Barbatul a fost dus de urgența de catre fiul lui la Spitalul Orașenesc din Siret, joi, in jurul orei…

- Patru persoane au fost ranite, joi dimineața, pe DN 28, in comuna Valea Lupului, la intrarea in municipiul Iasi, intr-un accident intre o ambulanta pentru transport persoane dializate si o mașina de salubritate, informaza Agerpres. „Sunt asistate patru persoane, trei pacienti dializati si conducatorul…

- Un copil in varsta de doi ani a fost ranit, in urma exploziei unei butelii intr-un apartament al unui bloc din localitatea ieseana Harlau. El a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi, iar medicii spun ca starea lui este stabila. Alte cinsprezece persoane,…

- Momente dificile pentru o familie din Bistrița. In urma cu trei luni de zile, Marin Rus, tata a trei copii, a plecat sa lucreze la un hotel din Germania pentru a-și ajuta familia, iar de vineri nu se mai știe nimic despre el. „A lucrat la o firma și acum la un hotel din Nurnberg. Eu am ramas acasa cu…

- In aceasta dimineața, polițiștii Biroului Rutier, dar și un echipaj de descarcerare, un echipaj de prim ajutor SMURD și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD au intervenit la un accident rutier semnalat pe strada 1 Decembrie din municipiul Bistrița. Din primele date transmise de IPJ Bistrița-Nasaud,…

- Un barbat in varsta de 67 de ani din localitatea ieseana Butea a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut intr-o tepusa de gard. Acesta se afla si sub influenta bauturilor alcoolice. A fost necesara interventia echipajului SMURD, Terapie Intensiva Mobila, care l-a transportat la Unitatea de Primire…

- Un barbat de 50 de ani, care locuieste la periferia localitatii maramuresene Stramtura, s-a taiat cu toporul la un picior in timp ce se afla in padure, fiind nevoie de interventia salvatorilor montani pentru a fi recuperat din zona greu accesibila Actiunea de salvare s-a desfasurat in noapte de vineri…