Un tânăr a fost împuşcat în timp ce se afla pe stradă. S-a tras asupra lui dintr-un autoturism Un tanar din judetul Botosani a fost ranit, ajungand la spital, dupa ce a fost impuscat in timp ce se afla cu un grup de prieteni pe marginea unui drum. Ancheta politiei arata ca un alt tanar, in varsta de 20 de ani, a tras dintr-un autoturism cu o arma cu aer comprimat, pe care ulterior a aruncat-o. Agresorul este cercetat penal. Potrivit datelor furnizate duminica de Politia judeteana Botosani, incidentul a avut loc in cursul zilei de sambata, in localitatea Bozieni. „Din cercetari, a reiesit faptul ca, la data de 10 septembrie 2022, un tanar de 20 de ani, care se afla in calitate de pasager… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din judetul Botosani a fost ranit, ajungand la spital, dupa ce a fost impuscat in timp ce se afla cu un grup de prieteni pe marginea unui drum. Ancheta politiei arata ca un alt tanar, in varsta de 20 de ani, a tras dintr-un autoturism cu o arma cu aer comprimat, pe care ulterior a aruncat-o.…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a fost injunghiat vineri pe o strada din municipiul Bistrita, iar agresorul a fugit, fiind cautat de politisti. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud a transmis ca la fata locului s-au deplasat cei de la Investigatii Criminale.„Politistii din cadrul…

- Inspectoratul de Politie Judetean Brasov anunta ca a demarat o ancheta dupa ce pe internet au aparut imagini care ar fi fost filmate in Brasov si in care se vede un copil aflat la volanul unui autoturism, pe locul din dreapta aflandu-se un barbat. In imaginile postate online si care au fost realizate…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Botosani a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca politistii din cadrul Biroului Rutier au emis ordonanta de retinere, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat, de 35 de ani, din comuna Corni, cercetat pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare…

- Ieri, 17 iulie 2022, in jurul orei 20.40, in urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au intervenit la o locuința din comuna Cetatea de Balta unde a fost semnalat faptul un autoturism parcat in fața unei locuințe a fost avariat. Din primele cercetari efectuate de polițiști,…

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite dupa ce au fost lovite de un autoturism pe aleea din fata Manastirii Cernica, din judeiul Ilfov. "Astazi, 10 iulie a.c., in jurul orei 14:38, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe aleea din curtea Manastirii…

- Un barbat in varsta de 27 de ani din Arad a fost injunghiat, miercuri, pe o strada din Constanta, iar agresorul, in varsta de 22 de ani, tot din Arad, a fost prins de politisti. Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca politisti din cadrul Sectiei 3 au fost sesizati, printr-un apel…

- Politistii din Alba efectueaza cercetari intr-un posibil caz de practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale captive dupa ce au descoperit un caine fara stapan ranit cu o arma neletala.