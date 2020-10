Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de luni dimineata, aceste masuri vizeaza 167.000 de persoane suplimentare, care nu mai pot sa iasa din cartierele lor decat pentru motive precise, precum mersul la munca, deplasarile la medic si insotirea copiilor la scoala. Supuse unor controale aleatorii ale Politiei, aceste persoane au…

- Ana Baniciu a suferit un accident cu trotineta electrica, in București, in timp ce se plimba cu prietenii ei. Cantareața era convinsa ca și-a rupt piciorul. Ana Baniciu, probleme mari la picior din cauza unui accident cu trotineta electrica Ana Baniciu a povestit fanilor de pe rețelele de socializare…

- Un șofer roman de autocar a fost prins in flagrant de ofițerii DGA in timp ce incerca sa ofere o mita de 1000 de euro unui polițist de frontiera care i-a descoperit doi sirieni ascunși in autovehicul, informeaza un comunicat al instituției.

- In Spania exista un oraș in care romanii sunt printre cei mai apreciați localnici și exista chiar un bulevard care poarta numele țarii noastre. Tot aici, spaniolii au invațat romanește și mananca sarmale și slaninuța cu ceapa in toiul verii.

- Romania a inregistrat, in ultimele zile, o creștere a numarului de infecții cu coronavirus, fapt ce a declanșat un semnal de alarma in Italia cu privire la posibilele riscuri la care se expun familiile italiene care lucreaza cu romani, scrie ziarul Il Messaggero, care critica modul in care autoritațile…

- Feli este astazi invitata lui Andrei Niculae la Pepsi Retro Studio. De la ora 17, ne auzim in direct la radio, pe frecvențele Virgin Radio Romania, și ne vedem online pe canalul de YouTube Pepsi Romania și pe Facebook. Merita sa ne urmarești video live pentru ca te așteapta mai multe concursuri in direct,…

- Actrita de la Bollywood Aishwarya Rai Bachchan a fost diagnosticata cu coronavirus duminica. De asemenea, sotul acesteia si fiica celor doi in varsta de 8 ani, sunt diagnosticati cu aceeasi boala. Aishwarya, 46 de ani, fosta Miss World, a jucat in mai multe filme la Bollywood si Hollywood. Ea este ambasador…

- Record de cazuri de coronavirus in Romania de la inceputul pandemiei. 555 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate in ultimele 24 de ore. Un numar apropiat de cazuri a mai fost atins pe 11 aprilie, atunci cand au fost depistate 523 de cazuri și cand Romania se afla in stare de urgența. Știre…