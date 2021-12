Un tânăr a desenat două svastici pe stâpii sinagogii din Sighișoara Doua svastici au fost desenate pe doi stalpi ce aparțin Sinagogii din Sighișoara, județul Mureș. Polițiștii au audiat in acest caz cinci persoane, iar un tanar de 15 ani este cercetat pentru utilizarea in public a simbolurilor antisemite. Potrivit IPJ Mureș, polițiștii au fost sesizați miercuri seara cu privire la faptul ca, pe strada Tache Ionescu din Sighișoara, pe doi stalpi ce aparțin Sinagogii evreiești sunt desenate doua simboluri svastica. Polițiștii de investigații criminale deplasați la fața locului au constatat ca cele sesizate se confirma. Au demarat o ancheta,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal la Sighișoara The post Dosar penal dupa ce mai mulți tineri din Sighișoara au desenat simbolul svastica pe doi stalpi ai sinagogii evreiești appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Dosar penal dupa ce mai mulți tineri din Sighișoara au desenat simbolul svastica pe doi stalpi…

- Doua svastici au fost desenate pe stalpii Sinagogii din Sighișoara, județul Mureș. Polițiștii au audiat in acest caz cinci persoane, iar un tanar de 15 ani este cercetat pentru utilizarea in public a simbolurilor antisemite.

- La data de 22 decembrie, in cursul serii, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sighișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca pe strada Tache Ionescu din localitate, pe doi stalpi ce aparțin Sinagogii evreiești sunt desenate doua simboluri svastica. "La fața locului, s-au deplasat polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Sighișoara au fost sesizați in cursul serii de 22 decembrie cu privire la faptul ca, pe strada Tache Ionescu din localitate, pe 2 stalpi ce aparțin Sinagogii evreiești sunt desenate doua simboluri svastica. La fața locului, s-au deplasat polițiștii de investigații…

- Polițiștii au fost sesizați duminica, in jurul orei 16, pentru a interveni la un accident rutier produs pe DN16, la km 24+260m, in localitatea Mociu din județul Cluj. Din primele informații, coliziunea s-a produs intre doua autoturisme, care circulau dinspre județul Mureș spre Cluj-Napoca. O mașina…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare, impreuna cu lucratori ai ISU Timis, au salvat, de pe o insula izolata de pe raul Mures, un cetatean din Maroc care ramasese blocat acolo.

- Polițiștii din Sighișoara au fost sesizați, ieri, de catre un barbat cu privire la faptul ca mama acestuia, in varsta de 79 de ani, nu mai raspunde la telefon.Polițiștii au demarat, de indata, activitați pentru identificarea și depistarea acesteia, fiind gasita, la scurt timp de la sesizare, decedata…

- Un tanar de 28 de ani a fost surprins de politistii rutieri cu masina plina de droguri, dupa ce intrase cu autovehiculul intr-un parapet. Era incoerent si nici macar nu se mai putea tine pe picioare. Este cercetat acum pentru conducere a unui vehicul sub influenta unor substante psihoactive.