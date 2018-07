Polițiștii Secției 2 Timișoara au reținuț un tanar de 22 de ani, banuit de furt din locuința. Cel in cauza a fost reținut pentru 24 de ore și introdus in arestul I.P.J. Timiș. „La data de 19 iulie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției 2 Timișoara au identificat un tanar, de 22 de ani, […] Articolul Un tanar a dat o spargere de 2.500 de lei intr-un camin din Complexul Studențesc. Ce a furat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .