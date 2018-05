Danseaza incontinuu și se racoresc in mare la rasarit, pentru a-și alimenta cheful de distracție. Bogdan are 29 de ani. Este inginer și lucreaza de 5 ani in Londra. Dupa doua zile petrecute in Mamaia, la Sunwaves, a venit pentru restul vacanței de 1 mai in Vama. Bogdan: Nu am dormit nicio secunda, vreau sa ajung la serviciu, sa ma odihnesc. Reporter: Cat ai cheltuit pana acum? Bogdan: 2000 de lire, adica 110 milioane." La polul opus al…finanțelor, se afla Hana, venita din Brașov. Hana: "Am avut doar bani de cazare, o sa ma descurc, sper sa ma descurc." Și Aron are buget restrans, dar este…