Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 27 de ani a scapat cu viata, sambata dimineata, dupa ce a cazut de la etajul 3 al unui bloc din Pitesti, incidentul avand loc in timp ce se afla la o petrecere, iar caderea a fost accidentala.

- Un tanar de 27 de ani din Pitești a cazut de la etajul trei al unui bloc din cartierul Gavana. Potrivit informațiilor, barbatul se afla o petrecere. Acesta a fost preluat conștient de cadrele medicale și transportat la spital. Ce transmit polițiștii:“Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public,…

- Un copil de un an si patru luni este in stare grava, dupa ce a cazut, sambata seara, de la etajul 2 al mall-ului aflat pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. Pacientul a fost transferat la Timisoara, fiind preluat de medicii Sectiei Neurochirurgie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Pius Branzeu”.

- Astazi, 28 iulie 2022, in jurul orei 03.30, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, de catre un barbat din municipiu, cu privire la faptul ca o persoana ar fi cazut de la un etaj al blocului in care domiciliaza. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca este vorba despre…

- Un tanar in varsta de 25 de ani a murit sambata, dupa ce a cazut de la etajul noua, in interiorul unei scari de bloc din Pitești, județul Argeș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov desfașoara cercetari pentru identificarea unui barbat de 29 de ani, care a plecat de la domiciliul sau, din comuna Maracineni, in aceasta dimineața. In dimineața zilei de 04 iunie, polițiștii piteșteni au fost sesizați prin Serviciul Național Unic…

- In cursul serii trecute, o persoana in varsta de 21 de ani a cazut de la etajul 4 al unui bloc din zona Mircea din municipiul Iași. A ajuns de urgența la spital cu mai multe traumatisme si contuzii. Barbatul era sub infuența alcoolului in momentul producerii incidentului. Politistii sustin ca se afla…