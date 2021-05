Un tânăr a apelat la ajutorul jandarmilor pentru a-și cere iubita în căsătorie Daniel, un tanar din Bistrița s-a gandit la o cerere in casatorie ieșita din comun, iar complici i-au fost jandarmii bistrițeni. Totul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale de Jandarmeria Bistrița. Daniel și Ariana sunt impreuna de mai bine de 3 ani, iar tanarul și-a dorit ca cererea in casatorie sa fie una mai puțin conventionala, se arata in mesajul publicat pe pagina oficiala de Facebook a Jandarmeriei Bistrița. Un tanar a apelat la ajutorul jandarmilor pentru a-și cere iubita in casatorie „Ce au descoperit jandarmii nasaudeni asupra unui tanar, la o simpla verificare a respectarii… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un el și o ea iși beau cafeaua pe terasa. Apar jandarmii și ii iau la intrebari. Apoi il percheziționeaza pe el, iar obiectul gasit a adus… MULTA FERICIRE! Pe terasa unui local din Nasaud un cuplu iși savura bautura. La un moment dat, jandarmii iși fac apariția in zona, ii iau la intrebari și pe baiat…

- Jandarmii din Bistrița au facut o serie de verificari la o terasa din oraș, printre cei vizați și un tanar. In urma perchezițiilor facute de aceștia tanarul a scos din buzunar un inel și a cerut-o pe iubita sa in casatorie. Momentul a fost publicat de jandarmi pe pagina de Facebook. Potrivit informațiilor…

- Jandarmii au dat o mana de ajutor unui tanar din orasul Nasaud care a vrut sa isi ceara iubita in casatorie intr-un mod inedit, astfel ca au organizat, joi, o actiune de verificare a respectarii masurilor impuse in context pandemic si l-au perchezitionat pe viitorul mire, asupra caruia au gasit cutiuta…

- Un el și o ea iși beau cafeaua pe terasa. Apar jandarmii și-i iau la intrebari. Apoi il percheziționeaza pe el, iar obiectul gasit a adus..MULTA FERICIRE! Pe terasa unui local din Nasaud iși savurau bautura un coplu. La un moment dat, jandarmii iși fac apariția in zona, ii iau la intrebari și pe baiat…

- Municipalitatea, prin DSP Bistrița, are un program saptamanal de intervenție strazi. Saptamana trecuta ar fi plombat șase strazi și pus piatra concasata pe alte șase. VEZI care e planul pentru aceasta saptamana. Ioan peteleu, administratorul orașului, anunța ca se schimba modul de pietruire a strazilor…

- Jandarmeria Romana a transmis, luni seara, ca nu pregateste interventia in forta la protestul din Capitala, intrucat nu au fost incidente care sa impuna o astfel de interventie. Jandarmii au infirmat, astfel, informatii vehiculate pe Facebook.

- Un stalp de iluminat public din centrul orașului a cedat, din cauza ninsorilor abundente cazute in ultimele zile. Astfel, in jurul orei 03.00, pe strada Republicii, zapada de pe o casa a alunecat chiar peste un felinar, distrugandu-l. Un echipaj de la Poliția Locala aflat in patrulare a observat incidentul,…