Un tânăr a ajuns în arest după ce a bătut un bărbat pe stradă, în Brașov Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov, secția 4 Poliție efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ,,lovirea sau alte violențe” și ,,tulburarea ordinii și liniștii publice”. Din cercetarile efectuate in cauza a reieșit faptul ca un tanar, in varsta de 24 ani din județul Argeș, pe fondul unor discuții in contradictorii, ar fi agresat fizic un barbat, in varsta de 34 ani, in timp ce se aflau pe raza municipiului Brașov. Barbatul a fost preluat și transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. In baza probatoriului administrat… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala Zarnești efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de „violarea de domiciliu” și „distrugerea”. Din cercetarile efectuate in cauza a reieșit faptul ca, la data de 18 iunie 2022, in jurul orei 22.55, un barbat,…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “furt calificat” și ”efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos”. „Din cercetarile desfașurate in cauza, polițiștii au stabilit faptul…

- Polițiști din cadrul Poliției Stațiunii Rașnov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de „talharie”. Din cercetarile efectuate in cauza a reieșit faptul ca, la data de 01 mai 2022, mai multe persoane i-ar fi sustras, prin acte de violența, unui barbat, in…

- La data de 03 mai 2022, in jurul orei 14.30, Poliția Municipiului Sacele a fost sesizata cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza de competența. Din cercetarile efectuate in cauza, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar, in varsta de 18 ani, ar fi sustras un autovehicul, ce se afla…

- La data de 07 aprilie 2022, polițiști din cadrul Secției Regionale Poliție Transporturi Brașov au oprit in trafic un barbat, in varsta de 60 ani, care conducea un autovehicul pe raza municipiului Brașov, acesta fiind oprit pentru control la intersecția strazilor Fundatura Harmanului și Timișul Sec.…