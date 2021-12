Stiri pe aceeasi tema

- ISU Brasov a anuntat, joi, ca a intervenit la iesire din Rasnov spre Bran, unde un tanar de 23 de ani se afla in stop cardio-respirator. „La fata locului s-au deplasat doua echipaje SMURD si o ambulanta SAJ care era in trecere. S-au aplicat manevre de resuscitare, dar, din pacate, in ciuda eforturilor…

- Omul de afaceri Florin Abagiu (65 de ani), care a murit intr-un accident rutier – saptamana trecuta – dupa ce a intrat cu masina intr-un copac, a suferit un infarct inainte de impact. Aceasta este concluzia medicilor legisti, care au incheiat autopsia trupului neinsufletit al milionarului din Prahova.…

- Un barbat de 46 de ani din județul Vaslui a murit, dupa ce a fost strivit de tractorul pe care il conducea. Tragedia a avut loc in localitatea Paranița, iar medicii au intervenit de urgența la fața locului, dar au fost nevoiți sa declare decesul. Poliția se ocupa de cercetarea cazului pentru a se afla…

- Antrenorul unei echipe de fotbal din Egipt a murit dupa ce s-a bucurat la un gol marcat de echipa sa in finalul unui meci din liga a doua, disputat la 2 decembrie, relateaza presa internationala, potrivit News.ro. In minutul 90+2 al partidei El-Magd – El-Zarqa, la scorul de 0-0, Mohamed Saad a inscris…

- Un barbat din Alba a murit dupa ce a intrat cu ATV-ul intr-un gard din beton. La doar cativa metri distanta de locul accidentului, acasa, il asteptau sotia si fiul, informeaza Observatornews . Tragedia s-a produs pe Drumul National 1, in localitatea Lancram, din judetul Alba. Barbatul, de 51 de ani,…

- Tragedie la Spitalul de Urgenta din Craiova. Doi oameni au murit in curtea unitatii medicale, in ambulante, transmite Antena 3. Pacientii venisera in stop cardio-respirator. Medicii au incerat sa-i resusciteze in salvari, dar a fost in zadar. Potrivit Antena 3, 9 oameni au murit, 2 dintre ei chiar…

- Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, a confirmat informația. Este vorba despre un barbat de 63 de ani care, dupa incendiul care a izbucnit in secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, a fost transferat la Spitalul de Pneumoftiziologie, potrivit ziuadeconstanta.ro .Medicii de…

- Șapte cetațeni romani cu dubla cetațenie și-au pierdut viața in tragedia aviatica de la Milano care a avut loc duminica. Precizarea a venit luni dimineața din partea Ministerului Afacerilor Externe. Avionul era pilotat de omul de afaceri Dan Petrescu și toți ocupanții au murit, inclusiv un bebeluș.…